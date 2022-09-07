تعرف على استعدادات الهلال للزمالك قبل كأس لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

ينتظر الجميع اللقاء المرتقب بين الزمالك والهلال السعودي، على كأس سوبر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة القادمة.

ويستعد فريق الزمالك للتوجه إلى قطر، اليوم الأربعاء، من أجل مواجهة فريق الهلال السعودي على ملعب "لوسيل" المونديالي في إطار استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022.

وتقام المباراة بين بطلي دوري We المصري والدوري السعودي، حيث حقق الزمالك لقب المسابقة المحلية بحصوله على 77 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز كواليس واستعدادات الهلال للقاء المرتقب:

العلامة الكاملة

بدأ الهلال بداية أكثر من رائعة في الدوري السعودي هذا الموسم، عندما حصل على العلامة الكاملة حتى الآن، بالفوز في ثلاث مباريات متتالية.

افتتح الهلال الدوري السعودي، بالفوز على الخليج بنتيجة 2-0، ثم انتصر على الفيحاء بنتيجة 1-0، وتغلب على الفتح بنتيجة 1-0.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 9 نقاط.

العودة والسفر

تغادر مساء اليوم الأربعاء بعثة نادي الهلال من العاصمة السعودية الرياض، باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، على كأس سوبر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وعاد لاعبو الموج الأزرق إلى تدريباتهم مساء أمس الثلاثاء، بعد يوم الراحة الذي منحهم إياه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق أول أمس الإثنين،

وذلك عقب فوزهم في مواجهة الفتح يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وعمل دياز على فرض مجموعة من التدريبات البدنية، وتطبيق مجموعة من الجمل الفنية التي ينوي اتباعها في مواجهة الزمالك.

عودة المصابين والموقوفين

تشهد صفوف الهلال عودة بعض اللاعبين سواء من الإصابة أو الإيقاف حيث شهدت الأيام الماضية عودة الظهير الأيسر ياسر الشهراني للمشاركة من جديد بعد غيابه بداعي الإصابة، وذلك عندما شارك في آخر نصف ساعة من عمر اللقاء الأخير أمام الفتح.

بالإضافة إلى التأكد من إمكانية الاستفادة من خدمات المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو في مباراة الزمالك بعد إكماله برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وواصل الثلاثي عبد الإله المالكي ومتعب المفرج وصالح الشهري برامجهم التأهيلية، حيث اقترب الأول كثيراً من الوصول للجاهزية التامة، وسيكون متاحاً للمدرب ولكن لن يستطيع أي أحًا منهم المشاركة في لقاء الزمالك.

وبعيدًا عن الإصابات يستطيع الهلال مشاركة لاعب الوسط محمد كنو الموقوف عن اللعب في المباريات الرسمية بسبب قرار غرفة فض المنازعات بإيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية توقيعه لعقدين مع الهلال والنصر، حيث تعتبر مواجهة الهلال والزمالك داخل الإطار الودي وينطبق عليها ما ينطبق على طابع المواجهات الودية، حيث سبق أن شارك كنو في مباريات المنتخب السعودي التجريبية التي لعبها في معسكره السابق في مدينة إليكانتي الإسبانية.

الهلال في الدوحة

سيشتمل برنامج الهلال في العاصمة القطرية الدوحة، على إقامة الجهاز الإداري الاجتماع الفني للمباراة، الذي سيكون في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم غد الخميس في ملعب لوسيل.

ثم إقامة الجهاز الفني مؤتمراً صحافياً للمواجهة في تمام الساعة السابعة والربع في نفس الملعب، قبل أن ينطلق تدريبه الأخير وتحضيراته النهائية في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الخميس على ملعب المباراة.