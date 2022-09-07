اتحاد جدة يتلقى نبا سارا بخصوص حمد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعليق عقوبة إيقاف لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 2 أغسطس الماضي، وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، بداعي وجود مخالفة في انتقاله إلى نادي الاتحاد.

المهاجم المغربي كان قد انتقل إلى الاتحاد مجانا في نهاية 2021 بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي، الذي قدم شكوى لاحقا ضد اللاعب، واتهمه فيها بالتمرد بتحريض من ناديه الحالي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الأربعاء إنه تلقى إخطارا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة المذكورة.

وبموجب هذا القرار، سيصبح بإمكان حمد الله المشاركة مع الاتحاد بداية من المباراة المقبلة أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي.