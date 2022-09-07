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الامارات | تشيلسي يفسخ تعاقده مع توخيل

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم فسخ تعاقده مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وذكر تشيلسي في بيان اليوم الأربعاء أن الملاك الجدد للنادي «يعتقدون أنه الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة»، وذلك بعد أن قضت المجموعة المالكة 100 يوما منذ استحواذها على النادي.

وأضاف البيان:«نيابة عن الجميع في تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وجهازه لكل جهودهم خلال فترة تواجدهم بالنادي».

وقاد توخيل فريق تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021، وتبعه بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية في عام 2022.

ومع ذلك، لم تكن بداية الفريق جيدة في النسخة الجديدة من ، حيث خسر الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف.

وفي الممتاز، يحتل تشيلسي المركز السادس بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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