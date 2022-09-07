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صفقة محمد رضا بوبو .. أحمد شوبير يكشف أسباب الرفض

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الشارقة - اميمة ياسر - دافع الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم عن نادي فيوتشر عقب هجوم جماهير المارد الأحمر بسبب صفقة محمد رضا بوبو .

وأكد شوبير  أن جماهير الأهلي تتهم أندية بوجود مؤامرة لعدم بيع لاعبيها للمارد الأحمر .

وأكد شوبير أن فيوتشر يسعي للحفاظ علي القوام الأساسي من أجل المنافسة علي البطولات خاصة أنه فريق صاعد حديثا مشددا أن رئيس فيوتشر أعلن أن الفريق سيحافظ علي قوامه الأساسي.

وأضاف أن فريق فيوتشر حقق بطولات في أول مواسمه في الدوري وتوج بكأس الرابطة بالإضافة للتواجد في المركز الخامس في الدوري .

وتابع أن فيوتشر ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه خلال الفترة الحالية.

وعن صفقة عمر كمال عبدالواحد فأكد أن فيوتشر وافق علي الصفقة بشرط الحصول علي خدمات مروان حمدي وسيد عبدالله ولكم الزمالك وافق علي رحيل مروان حمدي فقط ورفض تماما للتخلي عن نيمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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