صفقة محمد رضا بوبو .. أحمد شوبير يكشف أسباب الرفض

الشارقة - اميمة ياسر - دافع الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم عن نادي فيوتشر عقب هجوم جماهير المارد الأحمر بسبب صفقة محمد رضا بوبو .

وأكد شوبير أن جماهير الأهلي تتهم أندية الدوري المصري بوجود مؤامرة لعدم بيع لاعبيها للمارد الأحمر .

وأكد شوبير أن فيوتشر يسعي للحفاظ علي القوام الأساسي من أجل المنافسة علي البطولات خاصة أنه فريق صاعد حديثا مشددا أن رئيس فيوتشر أعلن أن الفريق سيحافظ علي قوامه الأساسي.

وأضاف أن فريق فيوتشر حقق بطولات في أول مواسمه في الدوري وتوج بكأس الرابطة بالإضافة للتواجد في المركز الخامس في الدوري .

وتابع أن فيوتشر ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه خلال الفترة الحالية.

وعن صفقة عمر كمال عبدالواحد فأكد أن فيوتشر وافق علي الصفقة بشرط الحصول علي خدمات مروان حمدي وسيد عبدالله نيمار ولكم الزمالك وافق علي رحيل مروان حمدي فقط ورفض تماما للتخلي عن نيمار.