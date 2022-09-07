ميدو : الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الأهلي الجديد الذي سيأتي خلفا لـ ريكاردو سواريش المدير الفني السابق مدرب مميز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعاقد مع مدرب جامد، ومدرب معلم، وبطمن جمهور الأهلي، إن المدرب اللي جاي مدرب كبير".

أضاف: "كل اللي اتقال من أسماء عن المرشحين لتدريب الأهلي على المواقع كل الأسماء غلط، والأهلي بيستخدم سياسة بص العصفورة شغال في حتة تانية خالص"

وختم حديثه قائلا: "حسام غالي تعامل مع ملف مدرب الأهلي الجديد بشكل رائع وحسم التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرات".

وأغلق النادي الأهلي صفقة إنتقال محمد رضا بوبو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فيوتشر بعد أن تم الاخير لقائمة فريقه ببطولة الكونفدرالية وبالتالي هناك صعوبة في الإستفادة منه بـ دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد كثف مفاوضاته في الساعات الأخيرة لضم اللاعب وعدم سفره مع فريقه إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة بول جينجا بذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لدرجة ان حسام غالي عضو مجلس الإدارة ونائب المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة تحدث مع احمد شوبير نائب رئيس فيوتشر واحمد دياب رئيس شركة الكرة بفيوتشر خلال عزاء والدة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي ولكن م تنجح تلك المحاولة .