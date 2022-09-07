شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطلب مهلة 8 أيام لحسم موقفه من تدريب غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حمزة الجمل من مسئولى فريق غزل المحلة مهلة ليوم 15 من الشهر الجارى لحسم موقفه من تدريب الفريق المحلاوى الموسم المقبل خلفا للمدرب مصطفى عبده.

ويدرس حمزة الجمل بعض العروض المقدمة له من قبل بعض الأندية التى ترغب فى التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة عقب رحيله عن نادى الإسماعيلى.

ورحل مصطفى عبده، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة على العباسى، وقدم اعتذارا عن عدم استكمال مهمته بشكل رسمى.