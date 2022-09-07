شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطلب مهلة 8 أيام لحسم موقفه من تدريب غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب حمزة الجمل من مسئولى فريق غزل المحلة مهلة ليوم 15 من الشهر الجارى لحسم موقفه من تدريب الفريق المحلاوى الموسم المقبل خلفا للمدرب مصطفى عبده.
ويدرس حمزة الجمل بعض العروض المقدمة له من قبل بعض الأندية التى ترغب فى التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة عقب رحيله عن نادى الإسماعيلى.
ورحل مصطفى عبده، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة على العباسى، وقدم اعتذارا عن عدم استكمال مهمته بشكل رسمى.
كما يدخل محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى ضمن المرشحين لقيادة الفلاحين، ومعه حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة وسموحة، وجار التفاوض معهم لمعرفة موقفهم من تدريب الفريق الموسم المقبل.
ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.
وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وتعرض للهزيمة فى 12 مباراة.