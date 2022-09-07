شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: محمود جاد سيرحل فى الصيف ولم نحدد سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم إنبى، إن محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى سيرحل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه حارس دولى ومميز ويملك أكثر من عرض.

واعترف أبو الغيط بمحادثات نادى الزمالك مع إدارة النادى البترولى من أجل الحصول على خدماته، موضحاً أنه لم يصل عرضاً رسميا لافتاً إلى أن إدارة نادى إنبى لم تحدد سعر بيع الحارس الدولى.

وتصدر محمود جاد قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما رحل محمد أبو جبل نهائيا، وهناك بعض العراقيل فى صفقة محمد بسام حارس الطلائع، حيث ارتفعت اسهم ضم جاد خاصة بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجى قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

ويهتم مسئولو الزمالك بضم حارس مرمى سوبر، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا فضلا عن صغر سنه وهو الامر الذى جعل ادارة الابيض تعيد فتح ملف التفاوض معه من جديد، فى الوقت الذى مازالت مفاوضات ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستمرة وتواجه مطبات مالية فضلا عن التمسك بوجوده فى النادى العسكرى.