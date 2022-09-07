شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتخذ الإجراءات القانونية ضد حساب فيس بوك يحمل اسم رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالنادي المصري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، ضد حساب على موقع فيس بوك يحمل اسم كامل أبو علي رئيس المادي ويتحدث بإسمه.

وأصدر المصري بيانا رسميا جاء كالتالي:

تلاحظ خلال الآونة الأخيرة وعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجود صفحة تحمل اسم ( مستر كامل أبو علي ) ، تتحدث باسمه ، ونود الإحاطه إلى أن الأستاذ كامل أبو علي لا يمتلك إطلاقًا أية حسابات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما نؤكد أنه تم إبلاغ المستشار القانوني للنادي بهذا الأمر وذلك للبدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر، وسيتم التعامل مع هذا الأمر بكل جدية ، ونؤكد لجماهير النادي المصري ومتابعي الحسابات الرسمية للنادي المصري على كافة مواقع التواصل الاجتماعي على كامل أبو علي لم يقم بالإدلاء بأي تصريحات لأي من الصفحات التي تنتحل اسمه.