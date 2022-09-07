شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسودان فى ربع نهائى أفريقيا لناشئى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى الكرة الطائرة نظيره السودانى، اليوم الأربعاء، فى إطار دور ربع النهائى لبطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، فى ظل تأهله بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول.

موعد مباراة مصر والسودان فى بطولة أفريقيا لناشئى الطائرة موعد مباراة مصر والسودان فى بطولة أفريقيا لناشئى الطائرة

تقام المباراة فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، الثانية عشر ظهرا بتوقيت المغرب والمستضيفة للمنافسات.

وحقق منتخب ناشئى الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0، وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون فى بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة، مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.