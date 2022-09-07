شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد المصرية تواصل الإنجازات ..سيطرة أفريقية بحصد 3 بطولات فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت كرة اليد المصرية فى مواصلة السيطرة و التألق بالتربع على عرش أفريقيا فى جميع المراحل السنية على صعيد الكبار و الشباب و الناشئين بالتتويج بثلاث بطولات أفريقية فى 3 شهور متتالية .

ويرصد الخليج 365 إنجازات كرة اليد الأفريقية فى 2020 كالتالى :

رجال اليد أبطال أفريقيا فى يوليو بمصر

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر شهر يوليو قبل الماضى .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.



منتخب اليد

شباب اليد أبطال أفريقيا فى أغسطس برواندا

بينما حقق منتخب شباب كرة اليد لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة عشر علي حساب المنتخب الجزائرى الشقيق في المبارة النهائية والتي انتهت ب 35 هدفا مقابل15 هدفا فى النسخة التى أقيمت شهر أغسطس الماضى فى رواندا وبهذه النتيجة تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم لكرة اليد ناشئين والمقرر إقامته العام المقبل.

والبطولة الأفريقية للناشئين تحت ١٨سنة هي النسخة رقم ٢٩ والتي استضافتها العاصمة الرواندية «كيجالي»، خلال الفترة من (20-29) أغسطس الماضى



شباب اليد

ناشئين اليد أبطال أفريقيا فى رواندا خلال الشهر الجارى سبتمبر

بينما توج منتخب مصر لناشئى كرة اليد بلقب بطولة أفريقيا التى اختتمت أمس برواندا، بالفوز على صاحب الأرض بنتيجة 29/51 فى الدور النهائى.

وتأهل منتخب مصر لناشئى كرة اليد إلى النهائى بالفوز على بوروندى بنتيجة 66 / 22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة برواندا واختتمت أمس 6 سبتمبر الجارى.

ونجح منتخب الناشئين فى التأهل لنصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بنتيجة 64/14 فى ثالث مواجهاته، ومن قبله على نظيره الرواندي بنتيجة 44/30 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ18.