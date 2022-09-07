شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة قرر زيادة المبلغ المستحق على الأندية لصالح الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري حدد مليون و150 ألف جنيه على كل نادي من أندية الدوري الممتاز، كمستحقات للحكام خلال الموسم المقبل، بزيادة 300 ألف جنيه عن الموسم الماضي.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت: "طالما تشترط الحصول على مستحقات الحكام مبكرا فعليك دفع مستحقات الحكام مبكرا ويحصل عليها بعد كل مباراة يديرها أو مع بداية كل شهر".

تابع: "لا يوجد نظام في اتحاد الكرة المصري، لأنه يغيب النظام عن تسجيل المدربين المقيدين بسجلات الجبلاية".

وأضاف: "بمناسبة المدربين بعدما أنهى الاتحاد السكندري تعاقده مع زوران مانولوفيتش وغزل المحلة مع بابا فاسيليو، بينما لما يحدد الأهلي والمصري والإسماعيلي مدربيهم حتى الآن".