شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لقطر لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، بعثة نادى الزمالك استعداداً للسفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر المصرى السعودى.

تنهى سلطات مطار القاهرة إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على أن تغادر البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى قطر، من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء فى استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة.

ويسعى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة.