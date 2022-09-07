شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ناشئى اليد أبطال أفريقيا فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب ناشئى كرة اليد إلى القاهرة فى الواحدة والنصف صباح غد الخميس بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا، التى اختتمت برواندا، بالفوز على صاحب الأرض بنتيجة 29/51 فى الدور النهائى.

وتأهل منتخب مصر لناشئى كرة اليد إلى النهائى بالفوز على بوروندى بنتيجة 66 / 22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة برواندا واختتمت اليوم 6 سبتمبر الجارى.

ونجح منتخب الناشئين فى التأهل لنصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بنتيجة 64/14 فى ثالث مواجهاته، ومن قبله على نظيره الرواندي بنتيجة 44/30 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ18.

ويترأس البعثة عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، ويرافقهم محمد إمام محلل الأداء الفنى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 مجدى أبو المجد مديرا فنيا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما، ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم مديرا إداريا، والدكتور عمرو عصام أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى كلا من: يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - أحمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم.