شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أنشيلوتي على تألق هازارد أمس أمام سيلتك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على مشاركة إيدن هازارد أمس أمام سيلتك الأسكتلندي في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يفوز على سيلتك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا

وكان قد نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على سيلتك الأسكتلندي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إصابة مفاجئة لكريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد ليخرج اللاعب مع الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ويدخل بدلا منه إيدين هازارد الذي قام بتسجيل هدف وصناعة الآخر ليساهم في فوز الفريق.

تصريحات أنشيلوتي على اداء هازارد في مباراة الأمس

وقال أنشيلوتي عقب المباراة على اداء هازارد:"لم أكن أخطط تماما أن يشارك في المباراة، ولكن إصابة بنزيما دفعتني لإقحامه في اللقاء، أعتقد أن الأمور في البداية كانت صعبة عليه ولكن مع مرور الوقت نجح في المساهمة في الفوز".

وأكمل:"نجح هازارد في صناعة هدف وتسجيل الآخر وهو عمل جيد منه، أتمنى أن يستمر على هذا المستوى".

وتابع: "أعلم أن هازارد لا يمكنه اللعب كمهاجم صريح ولكنه لديه حركية رائعة ويستطيع تقديم تمريرات جيدة لباقي الفريق ويساعد ذلك في الاحتفاظ بالكرة".

وأختتم قائلا: "لقد قدم مباراة جيدة، ربما هو بحاجة إلى مزيد من الوقت للمضي قدما الفترة القادمة".

