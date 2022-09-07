شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان يعلق على عدم تمرير مبابي الكرة لنيمار أمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا أمس على نظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في أولى لقاءات الفريقين بالتشامبيونزليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وعلى الرغم من أن الفوز كان صعبا بالنسبة لباريس سان جيرمان في النهاية، إلا أنه كان قريبا من حسم اللقاء مبكرا في العديد من الفرص بتسجيل الهدف الثالث والرابع وهو الأمر الذي تم تداوله خلال المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة الفريقين.

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على الفوز على يوفنتوس بصعوبة

وعلق كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن سيناريو إنتهاء المباراة بنتيجة 2-1 حيث قال:"لقد نجحنا في تقديم بداية جيدة وسجلنا هدفين وبالطبع كنا نستطيع تسجيل الثالث ولكن للأسف جاء في مرمانا هدف بسبب سوء التمركز في ركلة ركنية".



وأكمل:"هدف يوفنتوس منحهم أمل في العودة في الشوط الثاني وكانت المباراة مفتوحة لكل الأحتمالات، كنا بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف ولكن لم يحدث ذلك وأضعنا العديد من الفرص".

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان على أنانية مبابي

وسُئل كريستوف جالتيه في المؤتمر الصحفي على الأنانية التي تحل بها مبابي في إحدى الفرص مع نيمار والتي كانت فرصة لتسجيل باريس سان جيرمان هدفا ثالثا فرد كريستوف قائلا: "مبابي قدم مباراة جيدة وسجل هدفين، لم أراجع الفرصة التي لم يقم بتمريرها لنيمار".

وأختتم:"يبدو أن الجميع قام بتحليلها بهذه الطريقة وأثق فيما تقولونه ولكن لا اعتقد أنه تعمد عدم التمرير، ولكن بشكل عام أنا راض على اداء الثلاثي الهجومي".

