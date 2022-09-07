شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه بالأمس..لوكا مودريتش يدخل تاريخ ريال مدريد برقم جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق ريال مدريد أمس في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره سيلتك الأسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في أولى مباريات الميرنجي في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المباراة هي الأولى في دور المجموعات للموسم الجديد لبطولة التشامبيونزليج.

ريال مدريد ينتصر على سيلتك بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 56 بعدما فشل الريال في تسجيل أي أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الهدف الثاني، قبل أن ينهي هازارد اللقاء بالهدف الثالث مع الدقيقة 77.

وأشارت شبكات الإحصائيات إلى رقما مميزا لنجم فريق ريال مدريد لوكا مودريتش بعد الهدف الذي نجح في تسجيله أمس في شباك سيلتك الأسكتلندي، ليدخل مودريتش تاريخ ريال مدريد الإسباني برقم جديد.

لوكا مودريتش يدخل تاريخ ريال مدريد برقم جديد

ووفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات، فإن مودريتش أصبح هو ثالث أكبر اللاعبين سنا تسجيلا بقميص ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة أن مودريتش يأتي في القائمة بالمركز الثالث حيث يبلغ مودريتش من العمر 36 عاما، فيما يحتل صدارة هذه القائمة المجري فيرينتس بوشكاش الذي سجل وعمره 38 عاما، أما المركز الثاني فيحتله لاعب ريال مدريد السابق ألفريدو ستيفانو حيث سجل بقميص ريال مدريد عندما كان في ال37 من عمره.