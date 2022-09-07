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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تزال النجمة التونسية أنس جابر، تواصل مغامرتها، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتعتبر أنس جابر أول لاعبة أفريقية تبلغ هذا الدور في أمريكا المفتوحة، عقب فوزها في ربع النهائي على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.

تعرف على منافسة أنس جابر في نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

وانتزعت الفرنسية كارولين جارسيا، على حساب منافستها الأمريكية كوكو جوف، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة حيث تلتقي بأنس جابر.

وفازت جارسيا، التي حصدت مؤخرا بطولة سينسيناتي، بنتائج مجموعات 6-3 و6-4 على جوف التي كانت تخوض أول ربع نهائي لها في نيويورك.

كما بلغت الفرنسية نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، كما أنها أول لاعبة فرنسية تصل إلى هذا الدور في نيويورك منذ أميلي موريسمو في 2006.

بالمثل، أصبحت جارسيا ثالث فرنسية تبلغ نصف نهائي فلاشينج ميدوز، إضافة إلى مواطنتيها موريسمو وماري بيرس.

وحصدت جابر هذا العام ألقاب مدريد وبرلين ووصلت إلى نهائي ويمبلدون، قبل أن تهزم تومليانوفيتش بنتائج مجموعات 6-4 و7-6 (7-4) التي أقصت الأمريكية سيرينا ويليامز.

كانت جابر قد تغلب على جارسيا في المواجهتين اللتين جمعتهما من قبل، في أمريكا المفتوحة عام 2019، وفي أستراليا المفتوحة عام 2020.

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائي غدا الخميس، على أن يكون النهائي السبت المقبل.

نجحت التونسية أنس جابر في التأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها.

واستطاعت أنس جابر التأهل لنصف النهائي، عقب تخطيها عقبة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6.



وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتأهل لهذه المرحلة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

فضلا عن ذلك، فإنها المرة الثانية في مشوار جابر التي تتأهل فيها لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد ويمبلدون التي وصلت فيها هذا العام إلى النهائي.

اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة"، ستنتظر في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأمريكية كوكو جوف والفرنسية كارولينا جارسيا.

وتحلم أنس جابر بتحقيق بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في تاريخها، حيث كانت قريبة من هذا الحلم في النسخة الماضية من ويمبلدون.

حظيت تجمة التنس العالمية أنس جابر بتكريم رسمي على يد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد إنجازاتها التاريخية في اللعبة.

وفي وقت سابق منح الرئيس التونسي الوسام الوطني للاستحقاق من الدرجة الأولى لنجمة التنس اليوم الخميس، والذي يأتي بعد إنجازها التاريخي ببلوغ نهائي ويمبلدون في يوليو/ تموز الجاري.



وأصبحت النجمة البالغة 27 عاما أول لاعبة عربية وأفريقية تتأهل لنهائي الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لكنها خسرت اللقب أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا يوم السبت الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس منح اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة" الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي "اعترافا بإسهاماتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

ووصلت أنس، الفائزة بـ3 ألقاب ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي قبل التراجع للمركز الخامس بعد ويمبلدون التي لم يحتسب خلالها نقاط التصنيف.

أنس في تصريحات للصحفيين

وتعهدت أنس في تصريحات للصحفيين بالتتويج بأحد الألقاب الأربعة الكبرى في المستقبل القريب بعدما استمتعت باستقبال رسمي وشعبي حافل عند العودة لتونس.

وباتت أنس جابر أول عربية تتأهل لهذا الدور في بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام.

وجاء تأهل أنس جابر عقب فوزها 7-6 و6-4 على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.