على ملعب دييجو أرماندو مارادونا .. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ليفربول لكسر العقدة التي لازمته في السنوات الأخيرة في مبارياته في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، بعدما تلقى الخسارة في المباراتين، ويستهدف الريدز العودة بانتصار ثمين أو على الأقل بنقطة التعادل.

وعلى الجانب الآخر، يعول نابولي، بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، على المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي سيشكل خطرا كبيرا على دفاع ليفربول.

ومن المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز وبجانبه داروين نونيز ولويس دياز، وخلفهم هارفي إليوت وفابينيو وآرثر ميلو في وسط الملعب.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، آرثر ميلو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويتواجد ليفربول الإنجليزي في المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، التي تضم أياكس الهولندى، ورينجرز الاسكتلندي، ونابولي الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولي كالتالي:

الأربعاء 7 سبتمبر

6:45 أياكس أمستردام - هولندا -- : -- جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا «المجموعة الأولي »

6:45 آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا -- : -- سبورتينج لشبونة - البرتغال «المجموعة الرابعة »

9:00 توتنهام هوتسبير - إنجلترا -- : -- مارسيليا - فرنسا «المجموعة الرابعة »

9:00 انتر ميلان - إيطاليا -- : -- بايرن ميونيخ - ألمانيا «المجموعة الثالثة »

9:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا -- : -- بورتو - البرتغال «المجموعة الثانية »

9:00 برشلونة - إسبانيا -- : -- فيكتوريا بلزن - التشيك «المجموعة الثالثة »

9:00 كلوب بروج - بلجيكا -- : -- باير ليفركوزن - ألمانيا «المجموعة الثانية »

9:00 نابولي - إيطاليا -- : -- ليفربول - إنجلترا «المجموعة الأولي »

وتضم مجموعات دوري أبطال أوروبا الفرق التالية:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندى، ليفربول الإنجليزي، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوى، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الاسكتلندى.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي.