أقاله الريان القطري .. من هو المدرب الفرنسي المرشح لقيادة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تردد اسم المدرب الفرنسي المخضرم لوران بلان خلال الساعات الماضية لتدريب النادي الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، والذي تم توجيه الشكر له.

وقال المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، على صفحته الرسمية على تويتر: "آخر خبر لوران بلان النجم الفرنسي العالمي ومدرب باريس سان جيرمان وحقق انتصارات وأيضا مع عديد من الأندية العربيةً، هذا المدرب ينطبق عليه كل مطالب النادي الأهلي، نجم عالمي ومدرب عالمي درب في البلاد العربية وصاحب إنجازات".

هو لوران روبرت بلان، مدرب ولاعب سابق لكرة القدم في فرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية، ويبلغ حاليا من العمر 56 عاما، من مواليد 19 نوفمبر 1965.

وفي 8 يونيو 2007 تم تعيين لوران بلان مدربا لـ نادي بوردو خلفا للبرازيلي ريكاردو جوميز، وخلال موسمه الأول استطاع أن يقود نادي بوردو لاحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري بفارق نقطتين على البطل نادي ليون.

وتم اختيار لوران بلان أفضل مدرب عن ذلك الموسم، وفي موسمه الثاني حقق النجاح بالتتويج في 3 بطولات محلية، وهى كأس الأبطال الفرنسي ثم كأس الدوري الفرنسي ثم ببطولة دوري الدرجة الأولى متفوقا على نادى مرسيليا بفارق 3 نقاط.

بعد ذلك، عين لوران بلان مدربا للمنتخب الفرنسي بعد خروج فرنسا من الدور الأول لـ كأس العالم 2010، وقاد ديوك فرنسا في يورو2012.

وفي بداية موسم 2012/2013 تولى تدريب نادى أوليمبيك مارسيليا وفي عام 2013/2014 عين لوران بلان لتدريب نادى باريس سان جيرمان خلفا للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتى المنتقل إلى ريال مدريد.

وفى عام 2016 غادر لوران بلان سان جيرمان وتحديدا في الـ 27 من يونيو، ثم عين مديرا فنيا لـ الريان القطري عام 2020

وفى فبراير الماضي أعلن الريان القطري إقالة لوران بلان بعد عدة نتائج غير مرضية هوت بالفريق القطري إلى المركز التاسع في الدوري الممتاز، ولم يتم التعاقد معه من أي ناد أو منتخب حتى الآن.