شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف و26 أسيست تزين مشوار كريم حافظ قبل الانتقال إلى بيراميدز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز إتمام تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر كريم حافظ قادما من مالاتيا سبور في صفقة انتقال حر، ليصبح لاعبا في صفوف النادي، في إطار تحركات إدارة بيراميدز نحو دعم فريق الكرة الأول بصفقات قوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ووقع كريم حافظ عقده مع بيراميدز لمدة موسمين قادمين، حيث يستمر اللاعب في صفوف النادي وفقا للتعاقد حتى عام 2024.

لعب كريم حافظ الموسم الماضى رفقة مالاتيا سبور التركى 33 مباراة فى جميع المسابقات، بواقع 2511 دقيقة ولكنه لم ييسجل أى أهداف ولم يصنع أيضا واكتفى بالحصول على 11 بطاقة صفراء.

ونستعرض ماذا قدم كريم حافظ فى مسيرته قبل الانضمام لبيراميدز:

لعب: 217 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 26 هدفا

البطاقات الصفراء: 51 إنذارا

البطاقات الحمراء: كارتين

عدد الدقائق: 17444 دقيقة

وكريم حافظ من مواليد 12 مارس 1996، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل لخوض تجربة احتراف في صفوف نادي ليرس بالدوري البلجيكي.

ولعب كريم حافظ للعديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره مع كرة القدم، من بينها أومونيا نيقوسيا في قبرص، ولانس الفرنسي، وباشاك شهير، وقاسم باشا، ومالطيا سبور بالدوري التركي.

وكريم حافظ سبق له لعب 7 مباريات بقميص منتخب مصر الأول، وكانت أولى مبارياته في شهر أغسطس 2015 أمام منتخب مالاوي، في مباراة ودية دولية.