شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال شابات الطائرة بطلات أفريقيا بالورود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، فجر اليوم الأربعاء، بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة إلى القاهرة وسط استقبال بالورود بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 3 / 1 فى نهائى البطولة.

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3 / 0 فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس ليتأهلن إلى النهائى.

وضمت بعثة شابات الطائرة كلا من: محمود الفقى رئيس البعثة، ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات، ماجد مصطفى مدير فنى، نجلاء فوزى مدرب عام، يارا نبيل علاج طبيعى، مصطفى صالح محلل فنى، ناصر حمدى مدير إدارى، وحكم مرافق عاطف متولى.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: تقى الله مدحت، حبيبة زعتر، شهد الفقى، فريدة هشام، هنا تامر، مريم ثابت، ملك إسماعيل، ملك شاهين، مى غزال، نور ايهاب، ندى مرجان، سلمى يوسف.