شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام مرشح لتدعيم صفوف الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حازم إمام دائرة ترشيحات الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الانتقالات الصيفية الجارية بعد إعلانه انتهاء مشواره مع نادى الزمالك، مكتفياً بما قدمه من مجهودات مع القلعة البيضاء.

ويرغب مسئولو سيد البلد فى الحصول على خدمات حازم إمام تحسباً لرحيل هشام صلاح ظهير أيمن زعيم الثغر فى انتقالات الصيف، لا سيما أن إمام يرتبط بعلاقة جيدة مع مسئولى قلعة سيد البلد.

وأعلن حازم إمام رحيله عن صفوف القلعة البيضاء منذ يومين، بعد ما نشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقاً عليها "نهاية المشوار".

وكتب حازم إمام على صفحته: "نهاية المشوار.. أنا مش عارف أبدأ منين لكن أنا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعمنى أو انتقدنى أنتم فى قلبى مهما حدث، وشكرا مجلس إدارة نادى الزمالك على الثقة الكبيرة التى أعطيتمونى إياها على مدار 14 سنة توجت من خلالها بـ12 بطولة، وكنت أرغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير، شكرا أمير مرتضى ونعم القائد والأخ فى كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أحد، شكرا للاعبين الذى رأيت فيهم أخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادى الزمالك العظيم، وأتمنى لهم التوفيق والمزيد من البطولات لإسعاد الجماهير، شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي علي المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل مصر ستظل فى قلبى مهما حدث".