شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى تعاقد مع مدرب محترف وصفقات تناسبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس تحركات مسئولى الأهلى بشأن ملف المدير الفنى الأجنبى والصفقات الجديدة التى تنوى الإدارة إبرامها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، مؤكدا: "الأهلى جاب مدرب محترف بالفعل وجاب الصفقات اللى تناسبه بالفعل".

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت: "لا حقيقة لما يتردد بين جماهير الأهلى عن وجود مؤامرة من قبل أندية الدورى المصرى على الأهلى بسبب رفض بيع لاعبيها للقلعة الحمراء، لاسيما أن رفض بيع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر للأهلى لأن النادى الصاعد لديه طموح فى المنافسة خلال الفترة القادمة ويرغب فى الحفاظ على قوامه الأساسى، بخلاف أن مجلس إدارة النادى قرر منذ أسبوعين أنه لا توجد نية للتخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى".

وتابع: "خاصة أن النادى حقق نجاحات فى أول مواسمه بالدورى بعد الفوز بكأس الرابطة وإنهاء الموسم فى المركز الخامس بنفس نقاط صاحب المركز الرابع ويستعد للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية".

وشدد على أن فيوتشر ليس لديه نية فى الاستغناء عن لاعبيه، وفيما يخص صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الزمالك، أكد أن الزمالك طلب ضم اللاعب ورحب فيوتشر بإبرام الصفقة مقابل الحصول على خدمات الثنائى مروان حمدى وسيد عبد الله نيمار، لكن رحب الزمالك برحيل مروان حمدى فيما رفض بشكل قاطع التخلى عن نيمار، وهو ما جعل المفاوضات تتوقف بين الطرفين.