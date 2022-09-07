شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فيوتشر في أول ظهور أفريقي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره بول الأوغندي، في اللقاء الذي يقام في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب سانت ماري كمبالا، في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعد هذا اللقاء بمثابة لقاء تاريخي لفيوتشر، باعتباره أول لقاء للفريق في المشاركات الأفريقية.

وأنهى فريق فيوتشر، مشاركته في الدوري العام موسم 2021/2022، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مروان محسن مهاجم الفريق، وقدم فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر موسم أكثر من مميز خاصة أنه هذا هو الموسم الأول لفيوتشر بدوري الأضواء والشهرة.

قاد علي ماهر فريق فيوتشر إلى التتويج بأول ألقابه وذلك بعد حصد لقب كأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

نجح فيوتشر في موسمه الأول بالدوري الممتاز، في التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انجاز غير مسبوق.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، في المركز الرابع، برصيد 56 نقطة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلو في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

ودع فيوتشر كأس مصر من دور الـ 32 من عمر المسابقة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السويس بنتيجة 3/2.

يعتبر أحمد رفعت، وأحمد عاطف، هدافي فريق فيوتشر، برصيد 9 أهداف لكل منهما خلال موسم 2021/2022، بينما يأتي محمد رضا بوبو في المركز الثالث برصيد 6 أهداف، بينما تصدر جوناثان لاعب فيوتشر، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، برصيد 8 "أسيستات" ويليه أحمد رفعت برصيد 7 أسيستات.

يعتبر فريق فيوتشر هو أقل فرق الدوري العام حصولاً على الإنذارات، بعدما خاض 34 مباراة لم يحصل لاعبوه سوى على 52 إنذاراً يتذيل بهم قائمة أكثر الفرق حصولاً على إنذارات، كما يتذيل أيضاً قائمة أكثر الفرق تعرض لاعبيها للطرد، حيث لم يحصل فيوتشر سوى على كارت أحمر واحد فقط طوال مشواره بالدوري.



الجهاز الفني



السقا وناصر ماهر



السقا



جنش



رفعت



علي ماهر



فريق فيوتشر



لاعبو فيوتشر