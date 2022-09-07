شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقطع إعارة محمد مغربي للمشاركة مع الأحمر فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى نادي تبليسيه التشيكي منذ فبراير الماضي، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب جيد ونظرا لوجود صعوبة في التفاوض مع الأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم دفاع الأهلي من أندية الدوري المصري

وواجه مسئولو النادي الأهلي صعوبات في التفاوض مع أكثر من لاعب في خط الدفاع مثل محمود مرعي لاعب فيوتشر وأسامة جلال لاعب بيراميدز ومصطفى الزناري لاعب طلائع الجيش، في ظل تمسك إدارات أنديتهم بخدماتهم أو مغالاتهم في مطالبهم المالية المحددة من أجل الموافقة على رحيل أيا من هؤلاء اللاعبين للقلعة الحمراء.

ويحق للأهلي قطع إعارة محمد مغربي إلى التشيك بعد انتهاء الموسم الأول من الإعارة إذا ما رغب مسئولي القلعة الحمراء في ذلك، ومن المنتظر أن يخطر مسئولي الأهلي مغربي ونادي تبليسيه بقطع الإعارة في ظل حاجتهم لجهود اللاعب بالموسم الجديد، من أجل تعويض رحيل المغربي بدر بانون إلى قطر القطري.