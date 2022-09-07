سيراميكا يكشف لمصراوي حقيقة أزمة النيجيري بنيانجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في نادي سيراميكا كليوباترا عن تفاصيل انتقال المهاجم النيجيري فيكتوري بنيانجبا إلى جنك البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد شكوى سيلتا فيجو بداعي الحصول على توقيع اللاعب الشاب.

وحسب ما ذكرته صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية، فإن سيلتا فيجو كان قد أعلن تعاقده مع بنيانجبا في أغسطس الماضي، على أن ينضم للفريق الرديف، قبل أن ينضم اللاعب إلى جنك رسميا أمس الثلاثاء.

وأشار موقع "بريلا" النيجيري إلى أن سيلتا فيجو سيرفع دعوى قضائية للحفاظ على حقوقه، بعد أن قام بشراء اللاعب من نادي يونج بويز النيجيري.

وقال مصدر في سيراميكا في تصريحات ليلا كورة إن النادي قام بشراء اللاعب مع بداية الموسم الماضي من يونج بويز، ثم أعاره إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وأشار المصدر لدخول سيراميكا في مفاوضات مع كلا من سيلتا فيجو جنك، قبل أن يتم الاستقرار على بيعه للنادي البلجيكي لمدة 3 مواسم.