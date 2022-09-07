تعرف على موعد مباراة نابولي وليفربول والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات المنتظرة وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم (2022 - 2023).

وانطلقت مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، حيث تستكمل باقي المباريات مساء اليوم.

أبرز مباريات اليوم عندما يستضيف إنتر ميلان منافسه بايرن ميونيخ ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تشهد تواجد برشلونة وفيكتوريا بلزن.

في المقابل، يخرج ليفربول لمواجهة نابولي ضمن حسابات المجموعة الأولى والتي تشهد تواجد آياكس أمستردام وجلاسكو رينجرز.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا

آياكس أمستردام × جلاسكو رينجرز.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

اينتراخت فرانكفوت × سبورتنج لشبونة.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

برشلونة × فيكتوريا بلزن.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

إنتر ميلان × بايرن ميونيخ.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

نابولي × ليفربول.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

أتلتيكو مدريد × بورتو.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

توتنهام هوتسبير × مارسيليا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.