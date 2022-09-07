شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد أمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افتتح فريق ريال مدريد الإسباني مشواره أمس في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز على سيلتك الإسكتلندي بنتيجة 3-0 في أولى مباريات الميرنجي بدور المجموعات بالتشامبيونزليج ليبدأ الفريق الملكي مشواره نحو الحفاظ على لقب العام الماضي.

إصابة كريم بنزيما تثير الجدل داخل ريال مدريد

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد في بداية مشواره، إلا أنه تعرض لصدمة قوية بعدما تعرض كريم بنزيما مهاجم الفريق لإصابة منعته من استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ومن جانبه أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عقب المباراة أنه لا داعي للقلق وأن الإصابة ستكون بسيطة وسيتعافى منها النجم الفرنسي سريعا ويعود للملاعب.

تصريحات أنشيلوتي عن إصابة كريم بنزيما

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة التي حقق خلالها الميرنجي الفوز بثلاثية نظيفة:"إصابة بنزيما لا تبدو خطيرة ولا داعي للقلق، ولكن سننتظر حتى نرى الفحوصات الطبية".

وأضاف:"ربما تكون مجرد آلام لكن يبدو الأمر بشكل عام غير مقلق، سيخضع بنزيما للفحوصات الحاسمة يوم الأربعاء وسنرى حجم إصابة اللاعب".

ريال مدريد يفوز على سيلتك 3-0

يذكر أن ريال مدريد افتتح تسجيل أهدافه أمس على سيلتك الإسكتلندي في الدقيقة 56 عن طريق فينسيوس جونيور قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثاني سريعا فيما اختتم إيدن هازارد أهداف الفريق الملكي في مباراة الأمس بدوري أبطال أوروبا.