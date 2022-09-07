شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح يقترب من مغادرة الاتحاد السكندرى.. وبيراميدز وفيوتشر يتسابقان لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب هشام صلاح، ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندرى، من الرحيل عن الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حصل على وعد من مجلس إدارة سيد البلد بالسماح له بالرحيل، حال وصول عرض مناسب يلبى طموحات زعيم الثغر.

ودخل ناديا بيراميدز وفيوتشر فى سباق ضم ظهير الاتحاد السكندرى رغبة منهما فى الفوز بخدمات اللاعب، إيماناً بقدراته العالية فى مركز الظهير الأيمن وظهوره بشكل مميز مع زعيم الثغر خلال الموسم المنقضى.

فى سياق آخر، نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطينى محمد صالح، والذى سبق له تمثيل أندية المصرى البورسعيدى والقناة وإيسترن كومبانى، وذلك في إطار حرص إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع.

ووقع اللاعب على عقود انضامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتى تمتد لـ " ثلاث " مواسم اعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2022/2023 ، عقب نجاح المفاوضات والحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به.

وقدم صالح أداء أكثر من رائع الموسم الماضى مع نادى إيسترن كومباني حيث كان مُعاراً من نادى القناة واستطاع تسجيل 9 أهداف ويتمتع صالح بقدرات فنية كبيرة لخبرته بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و يُعتبر إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.