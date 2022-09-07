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الزمالك يسافر اليوم إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل

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القاهرة - سامية سيد - تسافر ظهر اليوم، بعثة نادى الزمالك متوجهة إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر المصرى السعودى .

ومن المقرر أن تغادر البعثة البيضاء القاهرة ، على طائرة خاصة من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء في استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون ، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة .

وتبلغ قيمة الجوائز للفريق الفائز فى كاس لوسيل مليون ونصف دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار .

ويسعى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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