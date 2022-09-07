شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام أمام تحدٍ جديد.. كل ما يخص مباراة السيبرز اليوم في دوري الأبطال 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي المرتقبة المقرر أن تجمعه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما قادم كل ما يخص مباراة توتنهام ومارسيليا اليوم في دوري الأبطال، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير أحداث اللقاء المنتظر للسيبرز اليوم في دوري الأبطال أمام أوليمبيك مارسيليا مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأولمبيك مارسيليا اليوم في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء الذي يجمع بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات البطولة.

تعرف على تشكيل توتنهام لمباراة مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يبحث العديد من متابعي الكرة الأوروبية عن تشكيل السيبرز المتوقع لمباراة اليوم في دوري الأبطال، وذلك ما سنوفيه لكم في السطور التالية..

من المتوقع أن يدخل أنطونيو كونتي بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: لوريس.

وفي خط الدفاع: ديفيز، داير، سانشيز.

الوسط: بيريسيتش، بينتانكور، هوييبرغ، إيمرسون.

وفي الهجوم: سون، هاري كيـن، كولوسيفسكي

تشكيل أولمبيك مارسيليا المتوقع أمام توتنهام اليوم في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل الضيوف إلى أحداث اللقاء أمام توتنهام بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: ب أو لوبيز.

خط الدفاع: ويليام صليبا، دوجي كاليتا كار، لوان بيريس، بول ليرولا

خط الوسط: جيرسون، ماتيو جندوزي، بوبكر كامارا.

وفي خط الهجوم: ميليك، ديمتري باييه، دي لافوينتي.