شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق محبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة كروية نارية تجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

تعرف على مجموعة بايرن ميونخ في دوري الأبطال 2022/2023

وقع البايرن في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بنسخته الجديدة 2022/2023 رفقة كل من:-

- برشلونة الإسباني.

- إنتر ميلان الإيطالي.

- فيكتوريا بلزن التشيكي.

تعرف على توقيت مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

من المقرر أن تبدأ صافرة البداية مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال

تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة إنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال

يبحث العديد من متابعي الكرة الأوروبية عن تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة إنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال.

ونرصد لكم في السطور القادمة التشكيل المتوقع أن يدخل به أبطال ألمانيا إلى أحداث لقاء اليوم، وذلك يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى:مانويل نوير.

خط الدفاع:ألفونسو دافيز، لوكاس هيرنانديز، ماتيس دي ليخت، بنجامين.

الوسط الدفاعي:مارسيل سابيتسير، يوشوا كيميش.

وفي خط الوسط الهجومي:جمال موسيالا، توماس مولر، ليروي ساني

خط الهجوم:ساديو ماني.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة بايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

من المتوقع أن يدخل وصيف إيطاليا بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار.

الوسط: ماتيو دارميان، هاكان تشالهانوجلو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزيل دامفريس.

في خط الهجوم: خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز.