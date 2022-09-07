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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتواصل اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2022 مباريات الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 انطلقت الثلاثاء بإقامة 8 مباريات في المجموعات من 5 إلى 8، شهدت عدة نتائج مثيرة.



بينما تقام الأربعاء 8 مباريات أخرى تكتمل بها لقاءات الجولة الأولى، وذلك في المجموعات من 1 إلى 4، من المنتظر أن تشهد هي الأخرى الكثير من الإثارة والمتعة.

في المجموعة الأولى يستضيف أياكس أمستردام الهولندي نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يلعب في ثاني مباريات المجموعة ذاتها ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية من البطولة في ضيافة نابولي الإيطالي، حيث تنطلق المباراة الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المجموعة الثانية، يحل باير لفركوزن الألماني ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بورتو البرتغالي، حيث تنطلق المباراتان الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشهد المجموعة الثالثة قمة مباريات اليوم، حيث يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بينما يستضيف برشلونة الإسباني فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، وتنطلق المباراتان الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث تنطلق المباراة الساعة 7.45 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تختتم لقاءات المجموعة والجولة بمباراة توتنهام الإنجليزي مع ضيفه مارسيليا الفرنسي، والتي تنطلق الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي غضبه الشديد من جدول مباريات فريقه المقررة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق كأس العالم 2022.

ويخوض توتنهام أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا منذ عامين (الأربعاء) حيم يستضيف مارسيليا الفرنسي، في مستهل أجندة مكونة من 17 مباراة على مستوى كل المسابقات يخوضها الفريق الإنجليزي خلال نحو 9 أسابيع ونصف المقبلة، حيث تم ضغط جدول المباريات نظرا لإقامة كأس العالم 2022 أواخر العام الحالي.



وأكد كونتي أن المنظمين كان بمقدورهم القيام بعمل أفضل لتجنب ما يحدث حاليا، قائلا بلهجة حادة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مارسيليا: "إنه جنون.. خضنا 3 مباريات في 6 أيام أمام نوتنجهام فورست ووست هام وفولهام، والآن نخوض 3 مباريات أمام مارسيليا ومانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في غضون 6 أيام أيضا".

وأضاف "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أرى فيها أجندة مثل هذه، وأعتقد أن بمقدورنا القيام بما هو أفضل من ذلك في المستقبل".

ويرى كونتي أن عودة توتنهام لدوري أبطال أوروبا بمثابة فرصة لإظهار المزيد من التطور، موضحا: "قبل كل شيء نشارك في مؤتمر صحفي لدوري أبطال أوروبا نتيجة لما فعلناه في الموسم الماضي، وأعتقد أننا قمنا بعمل مذهل مع الفريق واللاعبين".

وأوضح: "نستمتع بهذه البطولة المهمة في أوروبا، وبالتأكيد نريد أن نلعب من أجل محاولة تقديم أفضل ما لدينا، وعلينا أن نلعب بطموح وبرغبة كبيرة، وبإرادة قوية.. أعرف جيدا أن هذه البطولة صعبة حقا، لكن في الوقت ذاته هي فرصة رائعة لإظهار أننا نسير في الطريق الصحيح".

يذكر أن توتنهام في آخر مشاركاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 ودع البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام لايبزيج الألماني ذهابا وإيابا 0-1 و0-3، حيث كان يقوده وقتها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

استهل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مشاركته في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا بأروع ما يكون خلال مواجهته ضد يوفنتوس الإيطالي.

وسجل كيليان مبابي هدفين في أول 22 دقيقة من مواجهة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس، ليقود فريقه للتقدم مبكرا بنتيجة 2-0، ويصعب من مهمة الضيف في العودة لأجواء اللقاء.

وجاء الهدف الأول لمبابي في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد تمريرة حريرية من زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن هذا الهدف يعد الخامس الذي يسجله مبابي خلال أول 5 دقائق من مباراة في دوري أبطال أوروبا، خلال مشواره في البطولة.

واقترب مبابي بذلك من تحطيم رقم تاريخي مسجل باسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله الحالي في باريس سان جيرمان، الذي يعد أكثر لاعب سجل أهدافا في الدقائق الخمس الأول من مبارياته بدوري أبطال أوروبا، بواقع 6 مرات.

يذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا الخاصة بدوري المجموعات للموسم الحالي من البطولة أوقعت باريس سان جيرمان ويوفنتوس في المجموعة الثامنة بجانب بنفيكا البرتغالي وماكابي حيفا الإسرائيلي.

انتهت مباريات اليوم الأول من مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحفلت المباريات الثمانية التي لعبت اليوم بالأهداف الغزيرة والمشاهد المثيرة داخل الملعب وخارجه، والتي بدأت بهزيمة مفاجئة لتشيلسي في كرواتيا على يد دينامو زغرب بهدف نظيف.



وأمطر مانشستر سيتي شباك مضيفه إشبيلية برباعية نظيفة، فيما فاز ريال مدريد على مضيفه سلتيك بثلاثية نظيفة، كما اكتسح شاختار مضيفه لايبزج 4-1، وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، فيما تعادل سالزبورج وميلان بهدف لمثله.



بثنائيته في مرمى إشبيلية، لم يفوت النرويجي إرلينج هالاند فرصة هز الشباك في أولى مبارياته مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليواصل عادته بالتسجيل في المباراة الأولى بالبطولة الأغلى بعدما فعل الأمر نفسه مع سالزبورج وبروسيا دورتموند.

وأصبح هالاند رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول ظهور له مع 3 فرق مختلفة أو أكثر، بعد الإسباني فرناندو مورينتس (ريال مدريد وموناكو وليفربول وفالنسيا)، الأرجنتيني خافيير سافيولا (برشلونة وموناكو ومالاجا) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أياكس وميلان وباريس).

ورغم لعبه 20 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا، إلا أن هالاند رفع رصيده إلى 25 هدفا في البطولة بعمر 22 عاما و47 يوما، في الوقت الذي احتاج فيه نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو (63) والأرجنتيني ليونيل ميسي (42) والفرنسي كيليان مبابي (41) ومواطنه كريم بنزيما (40) إلى عدد مباريات أكثر لتسجيل 25 هدفا.



أحرز الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين، ليرفع رصيده إلى 35 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مبابي أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف بعمر 23 عاما و260 يوما، متفوقا على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل لهدفه الـ35 عندما كان عمره 23 عاما و307 أيام.