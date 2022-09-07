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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجحت التونسية أنس جابر في التأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها.

واستطاعت أنس جابر التأهل لنصف النهائي، عقب تخطيها عقبة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6.

أنس جابر تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.. للمرة الأولى في تاريخها



وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتأهل لهذه المرحلة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

فضلا عن ذلك، فإنها المرة الثانية في مشوار جابر التي تتأهل فيها لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد ويمبلدون التي وصلت فيها هذا العام إلى النهائي.

اللاعبة الملقبة بـ "وزيرة السعادة"، ستنتظر في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأمريكية كوكو جوف والفرنسية كارولينا جارسيا.

وتحلم أنس جابر بتحقيق بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في تاريخها، حيث كانت قريبة من هذا الحلم في النسخة الماضية من ويمبلدون.

اقتربت المخضرمة سيرينا ويليامز من نهاية رحلتها مع لعبة التنس الأرضي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.

وقال النجمة الأمريكية، الثلاثاء، إنها "ستبتعد" عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات، وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.



والإثنين، خاضت سيرينا مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، فازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج): "لم أحب أبدا كلمة الاعتزال، لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي، كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس".

وأضافت: "ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد، أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي".

وتابعت: "منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة".

وكتبت سيرينا في وقت لاحق على إنستجرام أنه حان الوقت لكي تتحرك في "اتجاه مختلف".

وأضافت: "يكون من الصعب دائما عندما تحب شيئا بشدة".

من جهتها، قالت شبكة بين إن سبورتس القطرية إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، هي المحطة الأخيرة لسيرينا قبل الاعتزال.

وأبدت أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن كمال دقيش وزير الرياضة والشباب إنه سيحضر المباراة، لكن أنس لن تحظى بدعم كامل أفراد عائلتها في ويمبلدون.

وقالت في تصريح لموقع "بي بي سي سبورت": "يخطط أخي حاتم للمجيء من تونس وآمل أن يكون هنا في الموعد، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات. سيكون الأمر صعبا عليهم لكنهم سيشجعونني في تونس".

وتابعت نجمة التنس: "والداي سميرة ورضا وأختي ياسمين لا يستطيعون المجيء إلى لندن، لكن سيكون من الرائع أن يكون حاتم وربما صهري هنا. الآن أتمنى أن يكون يوم سبت رائعا".



وتحظى مباريات جابر بمتابعة جماهيرية واسعة في تونس حيث تلقب بـ "وزيرة السعادة". وقال وزير الشباب والرياضة إن "استقبالا شعبيا سينظم على شرف جابر لدى عودتها إلى الوطن".



وقالت أنس: "سمعت أن الاحتفالات في الوطن بعد فوزي في نصف النهائي كانت مجنونة، وستكون أكثر جنونا إذا فزت يوم السبت.أحب أن أرى سعادة التونسيين، رغم أنها لحظة صعبة بالنسبة لهم".



وأتمت أنس جابر: "هناك أوقات عصيبة، من الناحية السياسية، لكثير من الناس في الوطن. آمل أن أفوز بمباراة أخرى وأن أستمر في إسعاد الناس".