شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأتي مساء اليوم الأربعاء موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة



ويسعى النادي البافاري إلى تقديم مستوى متميز والفوز بالمباراة للتأكيد على قدرته في الظفر بلقب دوري الأبطال وذلك بعد الخروج الغير متوقع في النسخة الماضية.

وعقد الفريق عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ياتي في مقدمتها الدولي السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

في القمابل، سيتسلح العملاق الإيطالي بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة الصعود مبكرًا في المجموعة الصعبة التي تضم العملاق الإسباني برشلونة.



ستنقل مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا على شاشة بي إن سبورت 2 بريميوم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي غضبه الشديد من جدول مباريات فريقه المقررة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق كأس العالم 2022.

ويخوض توتنهام أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا منذ عامين (الأربعاء) حيم يستضيف مارسيليا الفرنسي، في مستهل أجندة مكونة من 17 مباراة على مستوى كل المسابقات يخوضها الفريق الإنجليزي خلال نحو 9 أسابيع ونصف المقبلة، حيث تم ضغط جدول المباريات نظرا لإقامة كأس العالم 2022 أواخر العام الحالي.



وأكد كونتي أن المنظمين كان بمقدورهم القيام بعمل أفضل لتجنب ما يحدث حاليا، قائلا بلهجة حادة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مارسيليا: "إنه جنون.. خضنا 3 مباريات في 6 أيام أمام نوتنجهام فورست ووست هام وفولهام، والآن نخوض 3 مباريات أمام مارسيليا ومانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في غضون 6 أيام أيضا".

هل تعرض كريم بنزيما لإصابة خطيرة؟.. أنشيلوتي يجيب

وأضاف "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أرى فيها أجندة مثل هذه، وأعتقد أن بمقدورنا القيام بما هو أفضل من ذلك في المستقبل".

ويرى كونتي أن عودة توتنهام لدوري أبطال أوروبا بمثابة فرصة لإظهار المزيد من التطور، موضحا: "قبل كل شيء نشارك في مؤتمر صحفي لدوري أبطال أوروبا نتيجة لما فعلناه في الموسم الماضي، وأعتقد أننا قمنا بعمل مذهل مع الفريق واللاعبين".

وأوضح: "نستمتع بهذه البطولة المهمة في أوروبا، وبالتأكيد نريد أن نلعب من أجل محاولة تقديم أفضل ما لدينا، وعلينا أن نلعب بطموح وبرغبة كبيرة، وبإرادة قوية.. أعرف جيدا أن هذه البطولة صعبة حقا، لكن في الوقت ذاته هي فرصة رائعة لإظهار أننا نسير في الطريق الصحيح".

يذكر أن توتنهام في آخر مشاركاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 ودع البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام لايبزيج الألماني ذهابا وإيابا 0-1 و0-3، حيث كان يقوده وقتها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

انتهت مباريات اليوم الأول من مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحفلت المباريات الثمانية التي لعبت اليوم بالأهداف الغزيرة والمشاهد المثيرة داخل الملعب وخارجه، والتي بدأت بهزيمة مفاجئة لتشيلسي في كرواتيا على يد دينامو زغرب بهدف نظيف.



وأمطر مانشستر سيتي شباك مضيفه إشبيلية برباعية نظيفة، فيما فاز ريال مدريد على مضيفه سلتيك بثلاثية نظيفة، كما اكتسح شاختار مضيفه لايبزج 4-1، وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، فيما تعادل سالزبورج وميلان بهدف لمثله.

بثنائيته في مرمى إشبيلية، لم يفوت النرويجي إرلينج هالاند فرصة هز الشباك في أولى مبارياته مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليواصل عادته بالتسجيل في المباراة الأولى بالبطولة الأغلى بعدما فعل الأمر نفسه مع سالزبورج وبروسيا دورتموند.

وأصبح هالاند رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول ظهور له مع 3 فرق مختلفة أو أكثر، بعد الإسباني فرناندو مورينتس (ريال مدريد وموناكو وليفربول وفالنسيا)، الأرجنتيني خافيير سافيولا (برشلونة وموناكو ومالاجا) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أياكس وميلان وباريس).

ورغم لعبه 20 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا، إلا أن هالاند رفع رصيده إلى 25 هدفا في البطولة بعمر 22 عاما و47 يوما، في الوقت الذي احتاج فيه نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو (63) والأرجنتيني ليونيل ميسي (42) والفرنسي كيليان مبابي (41) ومواطنه كريم بنزيما (40) إلى عدد مباريات أكثر لتسجيل 25 هدفا.



أحرز الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين، ليرفع رصيده إلى 35 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مبابي أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف بعمر 23 عاما و260 يوما، متفوقا على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل لهدفه الـ35 عندما كان عمره 23 عاما و307 أيام.



تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة مضيفه سيلتك أجبرته على مغادرة اللقاء مبكرا.

وكشفت صحيفة "ماركا" حجم إصابة بنزيما بعد خضوعه لفحوصات طبية مبدئية عقب استبداله، حيث ذكرت أن التقارير الأولية بيَّنت انزعاجه من إصابة في الركبة، لكنها ليست بالخطيرة.



تصدرت أخطاء الحراس المشهد أيضا، حيث تسبب جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان في استقبال فريقه لهدف تقليص الفارق إلى 2-1 أمام يوفنتوس، بسبب خروج خاطئ من مرماه في ركلة ركنية نفذها الضيوف ليتمكن الأمريكي ويستون ماكيني من التسجيل.

وارتكب دوناروما خطأه الثاني الذي يتسبب في هدف للفريق المنافس في 6 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان، في رقم قياسي سلبي لم يسبق أن فعله حارس للفريق الباريسي بالمسابقة القارية، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

وكان هناك خطأ فادح آخر من بيتر جولاكسي حارس لايبزيج، حيث أهدر الكرة بطريقة غريبة بالقرب من منتصف الملعب في أثناء التحضير لبناء هجمة لصالح فريقه، ليخطف ماريان شفيد مهاجم شاختار الكرة منه وينجح في تسجيل الهدف الافتتاحي للرباعية.

اختتم البلجيكي إيدين هازارد ثلاثية فريقه ريال مدريد في مرمى سيلتك، ليعود إلى زيارة الشباك بعد غياب طويل على إثر ابتعاده عن الملاعب لفترة بداعي الإصابة، بخلاف إهداره لركلة جزاء هذا الموسم.

وأحرز هازارد هدفه الأول مع ريال مدريد منذ 20 يناير/كانون الثاني 2022 حين سجل في مرمى إلتشي بكأس ملك إسبانيا.

وأصبح هذا الهدف هو السابع لهازارد في 69 مباراة رسمية مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الملكي في صيف 2019 قادما من تشيلسي.

وبشكل عام، سجل هازارد هدفه العاشر في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، والأول منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 (ضد إنتر من ركلة جزاء).