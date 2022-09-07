شكرا لقرائتكم خبر عن بطل القارة.. منتخب الطاولة يعود من الجزائر 10 سبتمبر متوجا بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخبى تنس الطاولة رجال وسيدات من الجزائر يوم 10 سبتمبر الجارى بعد انتهاء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر، وحقق خلالها المنتخبان ذهبيتى الرجال والسيدات.

وتوج منتخب رجال الطاولة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 1/4، بينما توج منتخب السيدات بعد التغلب على المنتخب التونسى بنتيجة 0/3.

وتضم قائمة المنتخب كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادي مجدي ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ويسرا حلمي، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوي وهند فتحي ومروة الهضيبي.