شكرا لقرائتكم خبر عن 77 لاعبا ولاعبة يمثلون الكاراتيه ببطولة شمال أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى تقام بتونس فى الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجارى، ببعثة تضم 77 لاعب ولاعبة من قوام المنتخب الوطنى للشباب والناشئين وتحت 21 سنة .

وتطير البعثة على فوجين، حيث غادر الفوج الأول صباح الثلاثاء بينما يطير الفوج الثانى اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد يشارك فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات .

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة سيرياس A الدورى العالمى بتركيا فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجارى، ويشارك الكاراتيه فى البطولة بمنتخب تحت 21 سنة بنات وأولاد، على أن تتم المشاركة بالبطولة عقب انتهاء مشاركتهم ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس.