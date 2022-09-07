شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة فيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق محبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة برشلونة الإسباني الليلة المقرر أن تجمعه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

مجموعة برشلونة في دوري الأبطال 2022/2023

وقع برشلونة في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بنسخته الجديدة 2022/2023 رفقة كل من:-

- بايرن ميونخ الألماني.

- إنتر ميلان الإيطالي.

- فيكتوريا بلزن التشيكي.

تعرف على توقيت مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

تبدأ صافرة البداية في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال

تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة فيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال

يبحث العديد من متابعي الكرة الأوروبية عن تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة فيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال.

ونرصد لكم في السطور القادمة التشكيل المتوقع أن تدخل به كتيبة تشافي هيرنانديز إلى أحداث لقاء اليوم، وذلك يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراخو، إريك جارسيا، بالدي.

وفي خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، فيران توريس.

الجدير بالذكر خرج برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال 2021/2022، ويسعى النادي الكتالوني إلى تحقيق نتائج إيجابية لا بديل عنها لاستعادة هيمنته على القارة العجوز