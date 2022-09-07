شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عروض إعارة الشباب لأندية الدوري الممتاز في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي عددا من العروض التي وصلت للاعبين الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل البت فيها وتحديد الموقف النهائي من الموافقة على أيا منها أو رفضها والاستقرار على بقاء عدد منهم مع الفريق الأول، بعدما أبدى أكثر من نادي رغبته في التعاقد مع لاعبين من شباب الأهلي.

وتلقى الأهلي عروضا بشأن عدد من اللاعبين الشباب مثل محمد فخري وزياد طارق وعربي بدر ومحمد شكري وفارس طارق وشادي رضوان ووليد مصطفى وأحمد سيد غريب، من عدة أندية مثل إنبي وسموحة والاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والداخلية وحرس الحدود وأسوان، حيث سيعلن الأهلي موقفه النهائي من تحديد مصير اللاعبين الشباب خلال الأيام القادمة.

ويفتقد فريق الأهلي جهود 5 لاعبين عن معسكره الخارجي الذي سيقام فى هولندا خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري، بسبب تواجدهم فى معسكر منتخب مصر الذى ينطلق خلال سبتمبر الجاري.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي نظرا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الذى سينتهي يوم 27 سبتمبر.

واتفق الأهلي على خوض مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي في هولندا، أحدهما مع فريق أيندهوفن والثانية لم يتم الاتفاق عليها، ويعد الكمار الهولندي هو الأقرب لخوض هذه المباراة.