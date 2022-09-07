شكرا لقرائتكم خبر عن 4 زملكاوية حجزوا أماكنهم فى قائمة المنتخب الوطنى بمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الرباعي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد وإمام عاشور أماكنهم في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر سبتمبر، الذي بنطلق يوم 13 من الشهر الجاري.

ومنحت المستويات المميزة لهذا الرباعي فرصة التواجد مع المنتخب في أول معسكر يقوده مع المنتخب الوطني بعد تعيينه خلفا لإيهاب جلال، وكان روي فيتوريا أعلن قائمة اللاعبين المحليين، دون وجود لاعبي الزمالك وفيوتشر لارتباط الثنائي بمباريات خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.