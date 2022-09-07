شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. تشكيل متوقع ناري من أتلتيكو مدريد لهدم قواعد بورتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة الأوروبية عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد اليوم في دوري الأبطال، المقرر أن تقام أمام بورتو.

وقع أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بالنسخة الجديدة 2022/2023، وفقة كل من:-

- بورتو البرتغالي.

- ليفركوزن الألماني.

- كلوب بروج البلجيكي.

ويقص الأتلتي شريط مواجهاته في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو اليوم في الدوري الأبطال، وذلك يأتي فيما يلي..

توقيت مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنطلق المواجهة التي تجمع بين الطرفين مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية "الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء" جميع أحداث اللقاء المرتقب بين بورتو وأتلتيكو.

مفاجآت بالجملة في تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن تشكيل كيليا دييجو سيميوني المتوقعه لموقعة بورتو مساء اليوم الأربعاء، وهذا ما سنوفيه لكم في السطور التالية..

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

في حراسة المرمى: اوبلاك.

وفي خط الدفاع: سافيتش، فيتسل، ماندافا.

في خط الوسط: كوكي، ليمار، يورنتي، كارسكو، ديبول.

في خط الهجوم: فيليكس، موراتا.

كيف يدخل أتلتيكو مدريد إلى أحداث مباراة بورتو اليوم في دوري الأبطال؟

يدخل النادي الإسباني إلى مجريات لقاء الليلة بتعادل مثير حققه أمام ريال سوسيداد بواقع هدف لكل فريق.

كيف يدخل بورتو إلى أحداث مباراة أتلتيكو مدريد اليوم في دوري الأبطال؟

يدخل النادي البرتغالي إلى مجريات لقاء الليلة أمام أصحاب الديار بفوز مثير حققه أمام جل فيسنتي بهدفين مقابل لا شيء.