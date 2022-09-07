شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لموقعة نابولي اليوم في دوري الأبطال 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق محبي الكرة الأوروبية في جميع أنحاء العالم موعد انطلاق القمة الإنجليزية الإيطالية المنتظرة، التي تجمع بين ليفربول ونابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة ليفربول ونابولي بالنسخة الجديدة من دوري الأبطال 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، عبر أن تنطلق ركلة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري الأبطال

يحضتن ملعب دييجو مارادونا اللقاء المرتقب بين الريدز والأخير، حيث تقع كتيبة يورجن كلوب ضيوفًا على الأراضي الإيطالية.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

تنقل المباراة المرتقبة التي تجمع بين وصيف إنجلترا وثالث إيطاليا غير شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة الأوروبية.

مفاجأة على مستوى التعليق في مباراة ليفربول ونابولي اليوم

أُسندت مهمة تحكيم لقاء نابولي وليفربول اليوم عبر قناة "بي إن سبورت" إلى المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

نرصد لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع للقمة المرتقبة بين ليفربول ونابولي، وذلك يأتي فيما يلي:-

- تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نابولي اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الضيوف إلى مباراة نابولي بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هيرفي إليوت، جيمس ميلنر.

وفي الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل نابولي المتوقع لمباراة ليفربول اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام وصيف أوروبا 2021/2022:-

في حراسة المرمى: أوسبينا.

وفي خط الدفاع: دي لورنزو، رحماني، خيسوس، غلام.

خط الوسط: لوبوتكا، ديم، بوليتانو، زيلينسكي، إنسيني.

الهجوم: ميرتنز.

تعرف على مجموعة ليفربول في دوري الأبطال 2022/2023

وقع الريدز في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا بالنسخة الجديدة، والتي ضمت كل من..

- ليفربول.

- آياكس أمستردام.

- نابولي.

- رينجرز.

الجدير بالذكر حصد ليفربول وصافة دوري الأبطال بالموسم الماضي بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي بهدف فينيسيوس.