شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر لاعب المصرى البورسعيدى يدخل حسابات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عنتر لاعب فريق المصرى البورسعيدى ضمن اهتمامات مسئولو البنك الاهلى، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد محمد عنتر من أفضل عناصر فريق المصرى البورسعيدى الموسم الماضى، حيث شارك مع الفريق في 33 مباراة و تمكن من أحراز هدفين .

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.