شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الرحمن مجدي مع منتخب مصر قبل استدعائه لمعسكر الفراعنة مع فيتوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن صفوف منتخب مصر فى معسكره المقبل، وذلك بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه قبل نهاية الموسم المنقضي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قرر ضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثلاثي الإسماعيلي إلى معسكره المقبل الذى سيقام خلال الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين.

ولم تكن هذه المرة هى الأولي لصانع ألعاب الدراويش الشاب، حيث سبق وتواجد خلال معسكر الفراعنة عام 2019 وشارك ضد منتخب النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، وذلك على النحو التالي ..

ولعب عبد الرحمن مجدي 25 دقيقة، مرر الكرة 3 مرات بنسبة وصلت دقتها إلى 67 % بالإضافة إلى تمريرة طويلة صحيحة.

فى حين قام لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق، بعمل عرضية واحدة بجانب مراوغة المنافس مرتين، بينما استعاد الكرة من الخصم 3 مرات.