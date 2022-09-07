شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يضع 50 لاعبا فى قائمة الاحتياط لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيريو ميكالي 50 لاعبا في قائمة الاحتياط لمعسكر المنتخب الأولمبي الثاني والذى ينطلق يوم 17 سبتمبر الجاري، تمهيدًا لضم مواهب جديدة حال التراجع عن لاعبين ضمن القائمة المتواجدة بالمعسكر التجريبي المقام حاليا بالإسكندرية.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء- على الجيري- يوسف نادر- على نادر، الدفاع: عبدالله عادل- ياسين مرعي- أسامة الجزار- إسلام المزين- محمد سمير- خالد عوض- كريم محمد- عبدالرحمن رشدان- هشام شعبان- إياد العسقلاني- محمد أشرف بكري، الوسط: أحمد نادر حواش- وليد فرج- مصطفى سعد «ميسي»- محمود صابر- عماد ميهوب- زياد فرج- محمد شحاتة- عبدالغني محمد- على زعزع- مودي ناصر- عمر فايد، والهجوم: أحمد سيد غريب- أسامة فيصل- أحمد عبدالرحيم إيشو- عبدالرحمن عاطف أجويرو".

وقرر ميكالي استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد لاعب فيزيلا البرتغالي، وعلى نادر لاعب الخور القطرى، للانضمام للمعسكر الثانى للمنتخب والمقرر انطلاقه 15 سبتمبر الجاري، ضمن الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وبدأ محمود حرب مدير المنتخب إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بانضمام الحارسين، حيث يتواجد فى المعسكر المقام حاليا فى الإسكندرية على نادر، على أن يعود وينضم للمعسكر الثانى يوم 15 من الشهر الجارى.