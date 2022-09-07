شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يرحل عن البنك الأهلى بعد انتهاء عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى، عن الفريق عقب انتهاء تعاقده مع النادى والبحث عن تجربة جديدة بأحد الأندية الصاعدة للدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

ويقترب معروف يوسف من الانضمام لفريق الداخلية الموسم المقبل عقب الصعود والمشاركة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك لاستغلال عامل الخبرة لدى اللاعب في المسابقة، حيث شاراك اللاعب في 18 مباراة الموسم الماضى.

وعلى جانب آخر، ينافس مسئولو فريق البنك الأهلى نظراءهم في المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة، مدافع فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويعد أحمد صبيحة من أفضل العناصر الذى ظهرت بفريق مصر المقاصة هذا الموسم، حيث شارك فى 32 مباراة وتمكن من إحراز هدف.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.