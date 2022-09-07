شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الهلال السعودى ويضم نداى والوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل في قطر.

وتضم القائمة كل من:

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حراسة المرمى:محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع:محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط:إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله " نيمار ".

خط الهجوم:إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجديد السنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي، ومن المقرر ان تسافر البعثة فى الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء إلي قطر.