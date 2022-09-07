مرتضى منصور يتحدث عن.. مواجهة الهلال.. طلبات فيوتشر لرحيل عمر كمال.. وراتب زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حفز مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبيه خلال جلسة جمعته بهم قبل مران يوم أمس الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة الهلال السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الهلال مساء يوم الجمعة المقبل بدولة قطر في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وقال مرتضى منصور للاعبين خلال الجلسة:"لدينا مباراة مهمة لأننا سنُمثل مصر في السوبر المصري ـ السعودي الذي فزتم به من قبل، الهلال فريق قوي وكبير ولكنكم أقوى منه ولا تتخضوا من من السبعة أجانب ففزنا على الهلال في عز جبروته وكان قادمًا من آسيا وخضنا اللقاء في السعودية وليس قطر وجمهور الهلال كان كبيرًا وعظيمًا، تمثلون مصر وهي بطولة في بداية الموسم وأغلقنا صفحة الدوري والكأس الماضية واسعدوا الجماهير التي بالملايين خلفكم وتأكدتم من ذلك جماهير الزمالك حجزت المدرجات بالكامل والمشجع الزملكاوي بـ 10 آلاف فهم وحوش".

وتطرق رئيس نادي الزمالك لموقفهم من لاعب فيوتشر عمر كما، بقوله:"عمر كمال زملكاوي وكان يريد العودة ولكن المشكلة أن الشائعة التي سربتها اللجنة بأن عقده مع فيوتشر يُلزمه بدفع 250 ألف جنيه إذا أراد الرحيل غير صحيحة، وعندما جلسنا مع فيوتشر بخصوص عمر كمال طلبوا ضم سيد نيمار، محمود علاء وأوباما ومروان حمدي كل هذا من أجل ضم لاعبنا؟.. لايوجد نادِ يقف على لاعب وأبرمنا صفقات محترمة".

وأثنى منصور على الصفقتين الجديدتين بتويجه رسالة لهم، جاء:"زكريا الوردي يقطع الكرة ويرى الملعب جيدًا ويصلك بأسهل طريقة للمرمى فأهلاً به، جميع المغاربة سواء حميد أحداد أو أشرف بنشرقي أو أوناجم محترمون وشيء راقي مثلهم مثل التوانسة كسيف الجزيري وحمزة المثلوثي ورأيت نداي حين ضمه ماجد سامي لوادي دجلة ومع فريقه السويسري، موجهًا له رسالة:"ستعوضنا عن لاعب جميل بنشرقي وأنت تلعب بكلتا قدميك وبرأسك".

وأتم كلمته بقوله:"أبارك لأشرف روقا على التجديد وكانت هناك أندية تريد ضم عبدالله جمعة وعرضنا على طارق 25 مليون للتجديد وقال سيؤدي صلاة استخارة وزيزو حصل على المبلغ الذي كان يتقضاه طارق وأبارك لزيزو التجديد ولم يصله عرضًا عربيًا فقط بل كان هناك عرضًا من نانت الفرنسي".