دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وماسميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، عن التشكيل الأساسي الذي يخوضان به المواجهة النارية المقرر إقامها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس"، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسيبدأ باريس سان جيرمان مواجهة يوفنتوس بالتشكيل التالي:

دوناروما ، راموس ، ماركينهوس ، كيمبيمبي ، نونو مينديز فيراتي ، فيتينيا ، حكيمي ، ميسي ، نيمار ، مبابي.

على الجانب الآخر، سيبدأ يوفنتوس مباراة باريس بالتشكيل التالي:

بيرين، بريمر، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، ميريتي، باريديس، رابيو، كوستيتش، ميليك، فلاهوفيتش.

ويدخل باريس سان جيرمان مواجهة يوفنتوس بعد سلسلة مميزة من النتائج محلياً منذ بداية الموسم الحالي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، ليحتل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا الوصيف.

على الجانب الآخر، يعيش يوفنتوس حالة من التخبط فى النتائج على المستوى المحلي، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي جعبته 9 نقاط.

ويدخل يوفنتوس المباراة في غياب 4 من أبرز لاعبيه، وهم: أنخيل دي ماريا – فويتشيك تشيزني – بول بوجبا – فيديريكو كييزا.