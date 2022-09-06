شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل ويوسف وصدقى أبرز المرشحين لتدريب المحلة بعد رحيل مصطفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة على العباسى، وقدم اعتذارا عن عدم استكمال مهمته بشكل رسمي.

ويبحث مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة عددا من الأسماء المرشحة، في مقدمتهم حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى السابق الذى طالبهم بمنحه بعض الوقت لتحديد موقفه لوجود بعض العروض الأخرى.

كما يدخل محمد يوسف المدير الفني الأسبق لفريق الأهلى ضمن المرشحين لقيادة الفلاحين، ومعه حمادة صدقى المدير الفني السابق للجونة وسموحة، وجار التفاوض معهم لمعرفة موقفهم من تدريب الفريق الموسم المقبل.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.